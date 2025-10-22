المنيا - جمال محمد:

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، جولةً تفقدية موسعة شملت كلية طب الأسنان ومباني الإسكان الفندقي والملعب متعدد الأغراض بالحرم الجامعي، وذلك في إطار استعدادات الجامعة للاحتفال بيوبيلها الذهبي، وحرصها على استكمال منظومة التطوير الشامل للبنية التحتية والمنشآت الجامعية.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة كل من: الدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حامد جاد عميد كلية طب الأسنان، والدكتورة سمر مصطفى عميدة كلية السياحة والفنادق، ووكلاء كلية طب الأسنان، والدكتور أبو هشيمة مصطفى المستشار الهندسي للجامعة، ومدير مستشفى طب الأسنان، واستشاري الجامعة، وممثلو الشركة المنفذة، ومنسق عام الأنشطة، ومديرو إدارات المدن الجامعية والوافدين والإدارة العامة لرعاية الطلاب.

واستهلّ رئيس الجامعة جولته بتفقد مبنى معمل الألبان السابق، الذي يجري تأهيله حاليًا ضمن خطة التوسع بمستشفى طب الأسنان التعليمي، مشيرًا إلى أن عملية التطوير تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى 300 كرسي أسنان، بما يؤهلها للحصول على اعتماد هيئة الرقابة الصحية، ويسهم في توسيع نطاق الخدمات الطبية والتدريبية المقدمة لطلاب الكلية والمجتمع المحلي.

كما تفقد الدكتور فرحات الملعب المفتوح بكلية طب الأسنان، واطلع على الأعمال الإنشائية الجارية لتطويره بما يحقق بيئة تعليمية وترفيهية متكاملة للطلاب. وتابع كذلك الخطوات التنفيذية لضم مسرح الجامعة بكلية طب الأسنان إلى منطقة الإسكان الفندقي وفندق الجامعة، في إطار خطة تكاملية تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية وربط المنشآت التعليمية والخدمية في منظومة موحدة تعزز كفاءة التشغيل والاستخدام.

وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة المنيا تعمل وفق خطة مرحلية لرفع كفاءة مبانيها الأكاديمية والطبية والفندقية، بما يواكب معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، ويعزز مكانتها بين الجامعات المتميزة.

وشملت الجولة أيضًا تفقد مبنى الإسكان الفندقي، حيث تابع رئيس الجامعة جاهزية الغرف ومرافق الإقامة استعدادًا لاستقبال الطلاب والوافدين والزائرين، تمهيدًا لبدء التشغيل التجريبي خلال أسبوع. يأتي ذلك ضمن خطة الجامعة لإعادة تأهيل وتطوير شامل لبنايتين بالمدن الجامعية، أحدهما بمدينة الطلبة والآخر بمدينة الطالبات، ليُخصصا كإسكان فندقي بمستوى تجهيزات وخدمات يضاهي الفنادق ذات الثلاث نجوم.

وخلال الجولة، تفقد الدكتور فرحات مطعم الفندق والاستقبال بالدور الأرضي، وغرف الإقامة التي بلغت الطاقة الاستيعابية لكل مبنى منها 120 غرفة فندقية، إضافة إلى 10 أجنحة فندقية تضم غرفة ومعيشة، بإجمالي 500 سرير للمبنيين، لتكون إضافة نوعية لمنظومة الإقامة الجامعية الفندقية.

واختتم رئيس الجامعة جولته بتفقد المدينة الرياضية متعددة الأغراض بالحرم الجامعي، والتي يُعاد تأهيلها بالكامل وفق المواصفات الأولمبية، إلى جانب إعادة صيانة المبنى الملحق بها ليضم الاحتياجات اللوجستية للملاعب وغرف تغيير الملابس ومخازن الألعاب والمستلزمات الرياضية.

وأكد الدكتور فرحات أن الجامعة تعمل على توفير مدينة رياضية متكاملة مزودة بأحدث الملاعب والصالات المجهزة للياقة البدنية، لخدمة جميع طلاب الجامعة ودعم الأنشطة الطلابية والرياضية، موجّهًا بإنشاء صالة لياقة بدنية متكاملة لخدمة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، مع إتاحة جزء من المرافق للممارسة الحرة بعد مواعيد العمل الرسمية.

واختتم رئيس الجامعة تصريحه مؤكدًا أن جامعة المنيا تستعد للاحتفال بمرور خمسين عامًا على تأسيسها، وهي مناسبة لتجسيد تاريخها العريق وإنجازاتها في خدمة التعليم والبحث العلمي والمجتمع، من خلال خطة تطوير شاملة تمتد إلى جميع منشآتها الأكاديمية والطبية والخدمية، لتظهر الجامعة في أبهى صورها وهي تحتفل بخمسين عامًا من العطاء.