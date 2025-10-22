مصرع طالبة وإصابة 13 آخرين في انقلاب ميكروباص بأسوان (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

لقيت طالبة بجامعة بنها مصرعها، وأُصيب 13 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسوان - أبو سمبل البري، أثناء توجههم لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية.

وكان الطلاب، وعددهم 13 من طلاب وطالبات الفرقة النهائية بكلية التربية النوعية - قسم الميديا والإعلام بجامعة بنها - في طريقهم إلى أبو سمبل، قبل أن تنقلب السيارة التي تقلهم نتيجة انفجار الإطار الأمامي، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانقلابها، وفقًا للتحريات الأولية.

وعقب وقوع الحادث، تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم إبلاغ الجهات الأمنية والنيابة العامة التي تولت التحقيق.

وزار اللواء د. إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الطلاب المصابين بمستشفى أسوان الجامعي، برفقة د. أشرف معبد مدير المستشفى، للاطمئنان على حالتهم الصحية، ووجّه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم حتى تمام الشفاء.

وأوضح المحافظ أن حالتين من الطالبات تتلقيان العلاج بالعناية المركزة إثر إصابتهما بنزيف في المخ وكسر بالعمود الفقري، فيما تم تقديم العلاج لـ10 طلاب وطالبات ونقلهم إلى قسم الفندقة بالمستشفى لاستكمال المتابعة.

وقرر محافظ أسوان إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق في ملابساتها، مؤكدًا أن التحريات المبدئية أشارت إلى أن السرعة الزائدة كانت السبب الرئيسي في الحادث.

وقدم المحافظ خالص تعازيه لأسرة الطالبة المتوفاة، وللمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، ولرئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي، داعيًا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وخلال جولته داخل المستشفى، استمع المحافظ إلى مطالب واحتياجات المصابين، مؤكدًا أنه تم توفير جميع الأدوية والعلاج اللازم لكل الحالات.