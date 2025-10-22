المنيا – جمال محمد:



نظمت جمعية الأورمان بمحافظة المنيا، معرضاً خيرياً جديداً لتوزيع الملابس الجديدة مجاناً على الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وغير القادرين، وذلك بقاعة اليخت بمركز بني مزار، بحضور إكرام محمود إبراهيم رئيس مركز ومدينة بني مزار، وعلى البيطار رئيس مكتب الشئون الاجتماعية بالمركز.



وشهد المعرض توزيع الملابس على 343 أسرة من قرى أبو جرج، جزيرة أبو جرج، شمس الدين، عزبة الريدي، عزبة أحمد حسين، وعزبة الدكتور عبد الرازق، وذلك في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين ودعم الأسر الأكثر احتياجاً لتحقيق حياة كريمة لهم.



وأكدت إكرام محمود إبراهيم، أن تنظيم المعرض يأتي استمراراً لجهود الدولة في دعم الفئات غير القادرة، مشيرة إلى أن العمل التنموي والاجتماعي في محافظة المنيا يشهد طفرة حقيقية من خلال التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية لخدمة الأسر الفقيرة ورفع المعاناة عنها.



من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المعرض شمل توزيع ملابس جديدة للأطفال من الجنسين بالإضافة إلى شنط وأحذية بمختلف المقاسات، لافتاً إلى أن الهدف من هذه المعارض هو تخفيف العبء عن كاهل الأسر الفقيرة وإدخال البهجة على قلوب أبنائهم الأيتام، مع التأكد من وصول الدعم لمستحقيه دون أي مجاملة.