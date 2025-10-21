الـ DNA يُطارد الشركاء.. خيط جديد في "جريمة المنشار" بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أمرت النيابة العامة بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل عم المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة المنشار"، بعد التأكد من عدم تورطه. وفي تطور لافت، طلبت النيابة إجراء تحليل DNA للمتهم الرئيسي بهدف كشف أي آثار قد تقود إلى شركاء محتملين في الجريمة.

يأتي هذا فيما يستمر حبس والد المتهم، بتهمة إخفاء أجزاء من الجثمان، وصاحب محل الهواتف الذي اشترى هاتف المجني عليه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود وقائع الجريمة المروعة، التي حملت رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية، إلى قيام المتهم باستدراج زميله لشقة بمنطقة المحطة الجديدة وقتله بساطور، ثم تقطيع جثمانه بمنشار كهربائي في واقعة هزت الرأي العام.

وتواصل أجهزة البحث الجنائي جهودها لاستكمال التحريات وكشف جميع ملابسات القضية التي وُصفت بأنها من أبشع الجرائم التي شهدتها المحافظة.

اقرأ أيضًا:

"أنا مش لوحدي".. المتهم بـ "جريمة المنشار" في الإسماعيلية يغير

والد طفل الإسماعيلية المجني عليه: "ابني وحشني وعايز حقه من اللي قتلوه"

مفاجآت جديدة في جريمة المنشار بالإسماعيلية.. والد الطفل يكشف تفاصيل صادمة ويُطالب بالقصاص

المتهم في "جريمة المنشار" يُواصل تضليل جهات التحقيق باختلاق روايات متضاربة ومتناقضة

الأم المكلومة في جريمة الإسماعيلية: "أنا عايزة حق ابني.. ناري مش هتبرد إلا لما يتعدم هو واللي ساعده"