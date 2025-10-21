بالصور - ضبط طن لبن غير صالح للاستهلاك داخل معمل في أسيوط

بالصور-محافظ أسيوط يشهد تدريبًا عمليًا لطالبات التعليم الفني على أعمال

أسيوط- محمود عجمي:

تمكنت حملة رقابية موسعة نفذتها إدارة تموين مركز القوصية بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، من ضبط طن من اللبن غير الصالح للاستهلاك الآدمي داخل معمل ألبان بدون ترخيص، وذلك في إطار جهود تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية.

تأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بشأن تعزيز الحملات التفتيشية لضمان سلامة المنتجات الغذائية وحماية حقوق المستهلكين.

وأسفرت الحملة عن ضبط طن من اللبن الفاسد، بالإضافة إلى 280 لترًا من الكبريت السائل المستخدم في تصنيع الألبان، و3 شكاير من مادة الصودا الكاوية، وعبوتين من المنفحة البودرة، وهي مواد تُستخدم في صناعة الأجبان.

ترأس الحملة أحمد عبد الفضيل، مدير إدارة تموين أبوتيج، ومحمد جميل من إدارة تموين القوصية، تحت إشراف خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.