البحيرة - أحمد نصرة:

أثارت التعريفة الجديدة التي أقرتها محافظة البحيرة لمواصلات السرفيس داخل مدينة دمنهور، بعد زيادة أسعار المحروقات الأخيرة، حالة من الغصب بين المواطنين، الذين أكدوا أن الزيادة جاءت مفاجئة وأثقلت كاهل الأسر محدودة الدخل، مشيرين إلى أن التعريفة الموحدة غير عادلة ولا تراعي اختلاف المسافات بين الركاب.

قال أحمد الشربيني، موظف بالقطاع الخاص: " الزيادة وجعت الناس وضاعف أثرها تطبيق التعريفة الموحدة إللي بيركب مشوار صغير بيدفع 6 جنيه زي اللي بيقطع الخط كله، وده ظلم صريح، المفروض يكون في تقسيمة عادلة للأجرة حسب المسافة".

وأضافت صفاء عبد المقصود، طالبة جامعية، أن معظم الطلاب بيعانوا من تكلفة المواصلات اليومية، "أنا بركب من عند مستشفى العيون لحد كليتي في المجمع العلمي قصاد المستشفى، مسافة قصيرة جدًا، وبرضه بدفع 6 جنيه، يعني في اليوم 12 جنيه رايح جاي، وده عبء على أي بيت عنده أكتر من طالب مش منطقي تبقى محطة واحدة أو محطتين بنفس أجرة الخط كله".

ويشكو حسن عبد العاطي، موظف معاش: "التعريفة الجديدة ما خدتش في اعتبارها ظروف الناس، “الزيادة 35% مرة واحدة! البنزين ما زادش كده، إحنا بنعمل أي قرار للدولة.. لكن المسؤولين في المحافظة لازم يبقوا قد المسؤولية ويراعوا الناس وميزودوش الأعباء عليهم".

وعلّق سائق سرفيس طلب عدم ذكر إسمه: "إحنا كمان متضررين، الناس بقت بتتخانق مع السواقين وبتقول الأجرة غالية، بصراحة إحنا كنا متوقعين تزيد لخمسة جنيه وكنا هتبقى راضيين فوجئنا بيهم زودوها لـ 6 جنيه".

وأعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تشغيل عدد 2 أتوبيس نقل داخلي بسعر مخفض قدره 3 جنيه فقط للرحلة الواحدة، بنسبة خصم 50% عن السعر الحالي، وذلك في إطار خطة المحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والطلبة والموظفين عقب الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية وتعديل تعريفة الركوب بمختلف وسائل النقل.

ويعمل الأتوبيس الأول من أمام مدخل المحافظة وحتى ميدان الساعة ذهابًا وعودة، فيما يعمل الأتوبيس الثاني من مجمع مواقف دمنهور إلى ميدان الساعة ذهابًا وعودة، لتغطية أهم خطوط الحركة داخل المدينة.

وتعقيبًا على ذلك أكد عدد من الأهالي أن تشغيل المحافظة لأتوبيسين بسعر مخفض 3 جنيهات خطوة محدودة التأثير، وأوضح علي راغب: "أتوبيسين مش هيحلوا المشكلة، لأنهم مش بيغطوا الخطوط كلها، والناس بتفضل مستنية بالساعات من غير فايدة طبقوا الكلام ده على السرافيس أحسن وخلوا نص المسافة بـ 3 جنيه بدل التعريفة الموحدة الظالمة.

وكثفت إدارة مرور البحيرة من حملاتها لمواجهة ظاهرة تجزئة خطوط السرفيس وحررت عدد من المخالفات للسائقين،

وشددت محافظ البحيرة على استمرار تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية بجميع مراكز ومدن المحافظة لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تجاوزات.

وناشدت المحافظة المواطنين في حال وجود أي شكوى تتعلق بسعر الوقود أو تعريفة الأجرة، الاتصال على الخط الساخن 114، أو غرفة العمليات المركزية بالمحافظة عبر الأرقام:

0453349447 – 0453356397 – 0453345599 – 0453342134

بالإضافة إلى الخط الساخن لمجمع مواقف البحيرة ‎01000239547.