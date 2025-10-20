"نفس السبب والمكان".. شقيقة كابتن أمين تكشف تفاصيل وفاته المأساوية

أكدت شقيقة كابتن محمد أمين، مدرب حراس المرمى بقطاع الناشئين والبراعم بنادي الرباط والأنوار الرياضي بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، أن شقيقها توفى بنفس سبب وفاة ابنه ونفس المكان.

وأوضحت، عقب تشييع جنازته، أن شقيقها تعرض لوعكة صحية مفاجئة - سكتة قلبية - أثناء تدريب حراس المرمى في الملعب، ونُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة بعد فشل محاولات الفريق الطبي في إنقاذه.

وأضافت: "مات فجأة بالسكتة القلبية بنفس صدمة وفاة ابنه وفي نفس المكان، وكسر قلبنا وكان حنين جدًا. ادعوله ربنا ينور قبره يا رب.. ليلة مبروكة عليك يا محمد".

وكان الراحل قد كتب قبل ساعات من وفاته على صفحته الشخصية على فيسبوك رسالة مؤثرة لابنه الراحل، الذي توفي منذ قرابة 4 سنوات في نفس المكان، جاء نصها: "يا حرقت قلبي عليك يا أحمد.. أنا محتاج لك أوي"، وسبقها منشور آخر خلال زيارته لقبر ابنه طالبه فيه بالدعاء له.