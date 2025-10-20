ضمن الموجة 27.. الإسكندرية تستعيد 5600 متر من أراضي الدولة (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

نفذ حي العامرية أول بالإسكندرية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملة مكبرة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

أسفرت الحملة عن تنفيذ قرار إزالة على مساحة نحو 5368 مترًا مربعًا بنجع العرجي، شملت إزالة مبانٍ من دور أرضي حتى السطح، واسترداد الأرض بالكامل.

وجرى تنفيذ قرار إزالة آخر بمساحة 234 مترًا مربعًا بالكيلو 19 طريق مرغم الصحراوي، عبارة عن جمالون بسقف صاج وحوائط خرسانية، ليبلغ إجمالي المساحات المستردة نحو 5600 متر مربع.

وأكدت الدكتورة نيفين النحاس، رئيس حي العامرية أول، استمرار الحملات الميدانية لإزالة أي تعديات جديدة والتصدي الفوري لمخالفات البناء، مشددة على أهمية التزام المواطنين بالقوانين المنظمة لتقنين الأوضاع.

وشدد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، على استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على أراضي الدولة والتصدي لأي محاولات للبناء دون ترخيص، مؤكدًا تطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة، وموجهًا رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.