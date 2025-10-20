الوادي الجديد - محمد الباريسي:

نفذت محافظة الوادى الجديد، اليوم الإثنين، حملات مفاجئة على خطوط السير وسيارات الاجرة بالطرق السريعة بجميع المدن والقرى وذلك للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة التى أقرتها المحافظة بعد زيادة أسعار المواد البترولية، حيث جرى الاستفسار من الركاب والمواطنين عن الأجرة التي جرى دفعها والتأكد من عدم المغالاة فيها.

وقالت المحافظة، في بيان لها، إنه جرى التأكيد على وضع ملصقات التعريفة الجديدة داخل الموقف و على سيارات الأجرة لخطوط السير المختلفة وانه هناك اجراءات رادعة للمخالفين أو السائقين الذين لم يلتزموا بالتعريفة الجديدة.

وقالت حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد، إنه جرى وضع ملصقات التعريفة الجديدة داخل المواقف و على سيارات الأجرة لخطوط السير المختلفة، كما لقاء عدد من المواطنين للاطمئنان على عدم وجود أي مخالفات أو شكاوى، موجهةً بإعداد تقرير يومي بموقف الشكاوى الواردة والتعامل الفوري معها. كما كلّفت إدارة المواقف بالتنسيق مع المحافظات الأخرى بشأن توحيد التعريفة المقررة لخطوط السير من وإلى المحافظة.