محافظ بني سويف يعتمد حركة ترقيات جديدة لـ 1461 موظفاً

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قرارا بترقية 1461 موظفاً من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أن تُصرف لهم علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي.

كما نص القرار على صرف حافز بنسبة 5% من الأجر الوظيفي في لعدد 1036 موظفاً، وذلك اعتباراً من أول يوليو الماضي، وبحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 150 جنيهاً شهرياً، مع تكليف الجهات المختصة بسرعة التنفيذ كل فيما يخصه.

بذكر أن القرار يستند إلى قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، واستحقاق شاغلي بعض المستويات الوظيفية ممن مضى على شغلهم لهذه المستويات 3 سنوات على الأقل، بجانب موافقة لجنة الموارد البشرية المنعقدة في منتصف سبتمبر.