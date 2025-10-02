إعلان

محكمة بقنا تعاقب موظفة هددت مديرها: "200 ألف جنيه يا أقول اتجوزتني عرفي"

كتب : مصراوي

01:24 م 02/10/2025

ضبط سيدة

قنا- عبدالرحمن القرشي:

انتهت محاولة ابتزاز إلكتروني في قنا بحكم قضائي للمحكمة الاقتصادية، ضد سيدة هددت مديرها عبر تطبيق "واتس آب" بادعاء زواج عرفي بينهما، مطالبةً إياه بدفع 200 ألف جنيه مقابل السكوت.

القصة بدأت عندما فصل المدير الموظفة من شركته بسبب عدم التزامها بالعمل، لتبدأ بعدها بإرسال رسائل تهديد وتشهير له.

التحريات أثبتت عدم وجود أي زواج عرفي بين الطرفين، وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة الاقتصادية، التي قضت بتغريم المتهمة 20 ألف جنيه بتهمة الابتزاز والتهديد الإلكتروني.

قنا المحكمة الاقتصادية سيدة هددت مديرها

