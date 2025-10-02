أثيرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي على وقع صراخ حاد وتهديدات أطلقتها سيدة في محافظة الشرقية ضد آخرى، لكن لم يكن التهديد بالضرب أو التشاجر العادي، بل بـ "أعمال دجل" وعبارات مفزعة تتحدث عن جلب "شيخ يتوضأ باللبن في الحمام" لتدمير حياة سلفة لها.

بدأت القصة بمقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم، يوثق مشادة كلامية حادة بين امرأتين في وسط الشارع، حيث وجهت إحداهما، وتدعى "سناء" (34 عامًا، ربة منزل)، تهديدات مباشرة ومفزعة لزوجة شقيقها، "نورهان" (27 عامًا، ربة منزل)، أمام المارة.

العبارات التي وردت على لسان "سناء" كانت هي الشرارة التي فجرت الجدل، حيث توعدت سلفتها بـ "أعمال الدجل"، قائلة بلهجة تهديد واضحة: "مش هتشوفي عيل.. هشتغل وهجيب شيخ يتوضى باللبن في الحمام"، وأضافت: "هوريكي هخليه يطلقك ومش هتشوفي خلفة ولا عيل".

في المقابل، ردت "نورهان" مستنكرة: "هتعملي ليا أعمال عشان مش أجيب الولد يا سناء"، مما أشار إلى عمق الخلاف وتمركزه حول الإنجاب والخلافات الأسرية.

أثار مقطع الفيديو المتداول، موجة غضب واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وطالب عدد كبير من المستخدمين بضرورة تدخل الأجهزة الأمنية لردع هذا النوع من التهديدات ومحاسبة السيدة على ترويجها للشعوذة.

لم تمر ساعات على انتشار الفيديو حتى باشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية فحص المقطع وتحديد أطرافه وموقع تصويره في مركز أبو كبير، رغم أنه لم يتم تحرير محاضر رسمية من جانب السيدتين.

وعقب التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الخميس، من ضبط السيدتين المعنيتين في الواقعة، وإحالتهما إلى الجهات المختصة، حيث حُرر عن ذلك المحضر رقم 5943 لسنة 2025 إداري مركز أبو كبير، وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها.

رداً على الضجة، خرجت "سناء" لتوضح موقفها وتدافع عن نفسها، مؤكدة أن الفيديو المتداول "مجتزأ وتم التلاعب فيه".

وأوضحت أن الواقعة بدأت عندما ذهبت لتقديم العون لوالدتها في رعاية شقيقتها المريضة من ذوي الهمم، لتفاجأ بـ "مرات أخويا نازلة علينا بسكين وولاعة وبدأت تتعدى على أختي المعاقة".

وقالت "سناء": "ينفع أسيبها وهي بتضربها؟ كان لازم أحميها وأحمي أمي المريضة، وأشارت إلى أن المقاطع المنتشرة أظهرت فقط تهديدها، وتجاهلت التعدي الذي تعرضت له شقيقتها وأمها المريضة: "قصوا الفيديوهات وأظهروا كلامي أنا بس، لكن محدش ورّى إنهم نازلين علينا بالسكينة وضربوا أختي".