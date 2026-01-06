مصرع شابين في تصادم مأساوي بدراجيل بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

لقي شابان مصرعهما مساء اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم مأساوي أمام محجر قرية كفر الشبع بنطاق مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بعد نقلهما إلى مستشفى الشهداء المركزي متأثرين بإصابتهما.

أسفر الحادث عن وفاة "محمد.أ.ص.ا"، من عزبة الفلاحين بقرية دراجيل التابعة لمركز الشهداء، حيث وصل إلى المستشفى جثة هامدة، بينما أصيب "إسلام.ن"، من عزبة الشعايرة بدائرة المركز، بإصابات بالغة وجرى نقله إلى العناية المركزة في محاولة لإنقاذه.

ورغم الجهود الطبية، فشلت محاولات إسعاف المصاب الثاني، ليلحق بالشاب الآخر متأثرًا بإصابته، فيما تسعى الأسرتان حاليًا لإنهاء تصاريح الدفن تمهيدًا لتشييع الجثمانين إلى مثواهما الأخير.

حرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.