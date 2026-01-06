ترانيم الميلاد بـ "أبي سيفين".. مطران بورسعيد يترأس قداس العيد (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ترأس الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، مساء اليوم الثلاثاء، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد داخل كنيسة الشهيد العظيم أبي سيفين والشهيدة دميانة بحي الزهور، وسط أجواء روحانية واحتفالية غمرت الحضور من الكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة بمختلف أعمارهم، حيث تعالت الألحان والترانيم الطقسية المميزة لذكرى ميلاد السيد المسيح.

تهنئة رسمية ورسالة محبة

شهد القداس مشاركة رسمية لافتة، حيث حرص المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، على الحضور نيابة عن اللواء محب حبشي، محافظ الإقليم، لتقديم التهنئة للأنبا تادرس ومشاركة المحتفلين فرحتهم بالعيد.

ومن جانبه، رحب مطران بورسعيد بهذه الزيارة، مؤكدًا أن القيادات التنفيذية بالمحافظة تحرص دومًا على نشر قيم المحبة، مشددًا على أن "المسلمين والمسيحيين ببورسعيد يضربون دائمًا المثل في المحبة والأخوة في الأعياد والأحزان على حد سواء".

تأمين محيط الكنائس

وتزامنًا مع إقامة الصلوات، كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها الميداني والخدمات النظامية بمحيط كافة كنائس المحافظة والشوارع المؤدية إليها، وذلك ضمن خطة تأمين شاملة لضمان انتظام قداس عيد الميلاد المجيد وتوفير الأجواء الملائمة للمصلين.