حظر "المحمول" ومراجعات للإعدادية.. طوارئ الامتحانات بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

09:35 م 06/01/2026

اجتماع وكيل تعليم الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

ترأس الدكتور سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اجتماعًا موسعًا اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور إبراهيم قناوي وكيل المديرية وقيادات التعليم، لإعلان حالة الاستعداد القصوى والجاهزية الكاملة لانطلاق امتحانات نصف العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي والتعليم الفني.

دعم المناطق النائية

استعرض وكيل الوزارة خلال اللقاء خطة عمل تهدف لدعم الطلاب علميًا، موجهًا بعقد مراجعات نهائية مكثفة لطلاب الشهادة الإعدادية في الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

ومن المقرر أن يُنفذ ذلك بالاستعانة بنخبة من الموجهين والمعلمين الأكفاء ذوي الخبرة، مع التركيز بشكل خاص على الوصول للطلاب في المناطق النائية والبعيدة لضمان تكافؤ الفرص التعليمية ورفع المستوى التحصيلي قبل الامتحانات.

محظورات وغرف عمليات

وجه "دياب" تعليمات صارمة بشأن انضباط اللجان، مشددًا على حظر اصطحاب الهواتف الذكية نهائيًا سواء للطلاب أو الملاحظين أثناء سير الامتحانات، مع التلويح باتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين.

كما أكد على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وتشكيل غرف عمليات بكل إدارة تعليمية وربطها بالمديرية، ملزمًا "الموجه المقيم" بالتواجد في المدارس طوال فترة الامتحانات لمتابعة انتظام العمل حتى اللحظة الأخيرة.

تعليم الوادي الجديد امتحانات نصف العام طوارئ الامتحانات

