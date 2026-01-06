إعلان

محافظ بني سويف يشارك أهالي "ببا" قداس الميلاد (صور)

كتب : حمدي سليمان

11:05 م 06/01/2026
    محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد المجيد
    محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد المجيد

بني سويف - حمدي سليمان:

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مساء اليوم، مراسم صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بمقر مطرانية ببا، وسط حضور لافت للقيادات الأمنية والتنفيذية، مشاركًا المواطنين احتفالاتهم، حيث قدم المحافظ التهنئة للحاضرين داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة بالفرحة والسلام على جموع الشعب المصري، ومؤكدًا على متانة نسيج الوحدة الوطنية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

خلال صلاة القداس، ألقى نيافة الأنبا اسطفانوس، عظة روحية رحب في مستهلها بالمحافظ ومرافقيه، معتبرًا حضورهم رسالة تعكس عمق التلاحم بين أبناء الوطن؛ وقد تمحورت العظة حول شرح اسم الله "الحافظ الحفيظ"، حيث أوضح نيافته أن مفردات الحفظ وردت مئات المرات في الكتاب المقدس، مستشهدًا بقصص النبي موسى والنبي يونان، ليؤكد أن حياة البشر ومصائرهم بيد الله وحده، داعيًا إلى عدم فقدان الثقة في معية الله، والشكر الدائم والدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها.

أشاد الأنبا اسطفانوس خلال كلمته بجهود الدولة في مجالات التنمية وحفظ الأمن والاستقرار؛ ومن المقرر أن يواصل محافظ بني سويف جولته ليشهد لاحقًا مراسم القداس بمطرانية بني سويف، لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا غبريال، أسقف بني سويف، وباقي أبناء المحافظة، استكمالًا لمظاهر الاحتفال بهذه المناسبة المجيدة.

