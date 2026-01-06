إعلان

وسط السائحين.. كنائس جنوب سيناء تضيء أنوار "الميلاد" (صور)

كتب : رضا السيد

09:51 م 06/01/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الفعاليات داخل الكنائس
  • عرض 11 صورة
    الكنيسة
  • عرض 11 صورة
    انطلاق القداس
  • عرض 11 صورة
    كنائس جنوب سيناء تستقبل عيد الميلاد
  • عرض 11 صورة
    عيد القيامة
  • عرض 11 صورة
    قداس عيد القيامة
  • عرض 11 صورة
    كنيسة طور سيناء
  • عرض 11 صورة
    قداس عيد القيامة بجنوب سيناء
  • عرض 11 صورة
    بدء القداس
  • عرض 11 صورة
    كنيسة موسى النبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت كنائس محافظة جنوب سيناء، مساء اليوم الثلاثاء، توافد مئات المواطنين للاحتفال بذكرى عيد ميلاد السيد المسيح، في مشهد حضاري عكس قيم التعايش، حيث تزينت الكنائس بالأنوار والورود لاستقبال المصلين، وسط إجراءات أمنية مشددة استهدفت تأمين حق ممارسة الشعائر الدينية في جو من الطمأنينة والاستقرار.

احتفال عالمي بشرم الشيخ

ترأس الأنبا "أبوللو"، أسقف جنوب سيناء، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية السمائيين في مدينة شرم الشيخ، والذي تميز بطابع عالمي خاص نظرًا للحضور الكبير واللافت من السائحين الأجانب الذين شاركوا المصريين احتفالاتهم، مما أضفى صورة إيجابية عن التسامح والأمان في "مدينة السلام".

استقبال المهنئين واللحمة الوطنية

وفي مدينة الطور، ترأس القمص مينا أسعد قداس العيد بكنيسة موسى النبي وسط حشود من أهالي المدينة، موضحًا أن الصلوات تمتد للساعات الأولى من صباح اليوم، على أن تفتح الكنيسة أبوابها صباح غد الأربعاء لاستقبال المهنئين والجهاز التنفيذي، ترسيخًا لمبدأ المواطنة والنسيج الواحد.

وبالتوازي، ترأس الأب جورجيوس نبيه قداس العيد بكنيسة مارجرجس الروماني ومارمينا العجايبي برأس سدر بحضور واسع من السكان والزوار.

سياج أمني لتأمين العيد

ولضمان سلامة المحتفلين، كثفت مديرية أمن جنوب سيناء من تواجدها بمحيط دور العبادة، حيث تم فرض طوق أمني وعمل سياج حول الكنائس، مع غلق الطرق المؤدية إليها ووضع حواجز مرورية لمنع انتظار السيارات، بالتزامن مع إجراء عمليات تفتيش دقيقة للمترددين، لتوفير أقصى درجات الحماية للمواطنين وزوار المحافظة أثناء أداء طقوسهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كنائس جنوب سيناء عيد الميلاد قداس عيد الميلاد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

خلال قداس عيد الميلاد.. الرئيس السيسي يكشف عن وصيته للمصريين (فيديو)
أخبار مصر

خلال قداس عيد الميلاد.. الرئيس السيسي يكشف عن وصيته للمصريين (فيديو)
مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع عمرو الجزار
رياضة محلية

مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع عمرو الجزار
دعاء حكم بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟
الموضة

دعاء حكم بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟
إخلاء سبيل "إسلام كابونجا" بعد التحقيق معه في اتهامه بالإساءة لقيم المجتمع
حوادث وقضايا

إخلاء سبيل "إسلام كابونجا" بعد التحقيق معه في اتهامه بالإساءة لقيم المجتمع
يارا السكري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها
الموضة

يارا السكري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان