وسط السائحين.. كنائس جنوب سيناء تضيء أنوار "الميلاد" (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت كنائس محافظة جنوب سيناء، مساء اليوم الثلاثاء، توافد مئات المواطنين للاحتفال بذكرى عيد ميلاد السيد المسيح، في مشهد حضاري عكس قيم التعايش، حيث تزينت الكنائس بالأنوار والورود لاستقبال المصلين، وسط إجراءات أمنية مشددة استهدفت تأمين حق ممارسة الشعائر الدينية في جو من الطمأنينة والاستقرار.

احتفال عالمي بشرم الشيخ

ترأس الأنبا "أبوللو"، أسقف جنوب سيناء، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية السمائيين في مدينة شرم الشيخ، والذي تميز بطابع عالمي خاص نظرًا للحضور الكبير واللافت من السائحين الأجانب الذين شاركوا المصريين احتفالاتهم، مما أضفى صورة إيجابية عن التسامح والأمان في "مدينة السلام".

استقبال المهنئين واللحمة الوطنية

وفي مدينة الطور، ترأس القمص مينا أسعد قداس العيد بكنيسة موسى النبي وسط حشود من أهالي المدينة، موضحًا أن الصلوات تمتد للساعات الأولى من صباح اليوم، على أن تفتح الكنيسة أبوابها صباح غد الأربعاء لاستقبال المهنئين والجهاز التنفيذي، ترسيخًا لمبدأ المواطنة والنسيج الواحد.

وبالتوازي، ترأس الأب جورجيوس نبيه قداس العيد بكنيسة مارجرجس الروماني ومارمينا العجايبي برأس سدر بحضور واسع من السكان والزوار.

سياج أمني لتأمين العيد

ولضمان سلامة المحتفلين، كثفت مديرية أمن جنوب سيناء من تواجدها بمحيط دور العبادة، حيث تم فرض طوق أمني وعمل سياج حول الكنائس، مع غلق الطرق المؤدية إليها ووضع حواجز مرورية لمنع انتظار السيارات، بالتزامن مع إجراء عمليات تفتيش دقيقة للمترددين، لتوفير أقصى درجات الحماية للمواطنين وزوار المحافظة أثناء أداء طقوسهم.