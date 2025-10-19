عجوز في سوهاج تتناول 5 أشرطة دواء بسبب خلافات أبنائها

سوهاج - عمار عبدالواحد:

استقبل مستشفى البلينا المركزي جنوبي سوهاج، سيدة تبلغ من العمر 71 عامًا، مصابةً باضطراب في درجة الوعي، إثر محاولتها الانتحار بتناول كمية كبيرة من الأقراص الطبية.

تبين من التحقيقات أن السيدة "ر. م" أقدمت على تناول 5 أشرطة من الأقراص الطبية بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة، إثر مشاجرة نشبت بين أبنائها.

يُذكر أن الدولة توفر خطوطًا ساخنة لتقديم الدعم النفسي والتعامل مع محاولات الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة على الأرقام 08008880700 و0220816831، بالإضافة إلى خط المجلس القومي للصحة النفسية 20818102.

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أكدت أن الانتحار من الكبائر، مشددة على ضرورة التعامل معه كمرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.