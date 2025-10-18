إصابة 15 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق السويس - القاهرة (صور)

بالأسماء.. 3 جثث و14 مصابًا في حادث تصادم على صحراوي البحيرة (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

أُصيب 15 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "السويس – القاهرة"، وتم نقل المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وكان مرفق إسعاف السويس قد تلقى بلاغًا بانقلاب سيارة ميكروباص قبل كمين الكيلو 109 في الاتجاه المؤدي إلى السويس، وعلى الفور وجَّه الدكتور مينا فوزي، مدير مرفق الإسعاف، 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين.

وقال مصدر طبي بمجمع السويس الطبي إن قسم الطوارئ استقبل 15 مصابًا تراوحت إصاباتهم بين كسور وسحجات وكدمات، مؤكدًا عدم وجود حالات حرجة بينهم.

وأضاف المصدر أن مدير المجمع أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال المصابين، مع استدعاء جميع الأطقم الطبية لتقديم الرعاية الفورية لهم، وتقديم كافة الخدمات العلاجية المطلوبة.