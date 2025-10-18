إعلان

إصابة 15 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق السويس - القاهرة (صور)

كتب : حسام الدين أحمد

10:14 ص 18/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    اثار الحادث
  • عرض 3 صورة
    اثار الحادث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

السويس - حسام الدين أحمد:

أُصيب 15 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "السويس – القاهرة"، وتم نقل المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وكان مرفق إسعاف السويس قد تلقى بلاغًا بانقلاب سيارة ميكروباص قبل كمين الكيلو 109 في الاتجاه المؤدي إلى السويس، وعلى الفور وجَّه الدكتور مينا فوزي، مدير مرفق الإسعاف، 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين.

وقال مصدر طبي بمجمع السويس الطبي إن قسم الطوارئ استقبل 15 مصابًا تراوحت إصاباتهم بين كسور وسحجات وكدمات، مؤكدًا عدم وجود حالات حرجة بينهم.

وأضاف المصدر أن مدير المجمع أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال المصابين، مع استدعاء جميع الأطقم الطبية لتقديم الرعاية الفورية لهم، وتقديم كافة الخدمات العلاجية المطلوبة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث انقلاب سيارة ميكروباص مجمع السويس الطبي إسعاف السويس إصابة 15 شخصًا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. "الشيوخ" يفتتح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني