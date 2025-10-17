إعلان

سكرتير مساعد بني سويف يتفقد مواقف السيارات ومحطات الوقود

كتب : حمدي سليمان

09:42 م 17/10/2025
    سكرتير مساعد بني سويف يتفقد مواقف السيارات ومحطات الوقود
    سكرتير مساعد بني سويف يتفقد مواقف السيارات ومحطات الوقود
    سكرتير مساعد بني سويف يتفقد مواقف السيارات ومحطات الوقود

بني سويف-حمدي سليمان:

تفقد اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اليوم، عددًا من مواقف السيارات ومحطات الوقود بمدينة بني سويف، لمتابعة الالتزام بالأجرة الجديدة التي تم إقرارها بعد قرار تحريك أسعار المواد البترولية صباح اليوم.

شملت الجولة موقفي محى الدين والمجمع أسفل عدلي منصور وعددًا من محطات الوقود، حيث تحدث السكرتير العام المساعد مع المواطنين والسائقين للتأكد من الالتزام بالتعريفة وعدم المغالاة في الأسعار.

وأكد على ضرورة إعلان التعريفة الجديدة في مكان واضح داخل المواقف، ووضع لافتات وملصقات على سيارات الأجرة والسرفيس توضح خطوط السير وقيمة الأجرة المقررة، لضمان وضوحها أمام المواطنين.

يُذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت صباح اليوم الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية كالتالي: بنزين 95 بـ 21 جنيهًا للتر، بنزين 92 بـ 19.25 جنيهًا، بنزين 80 بـ 17.75 جنيهًا، السولار بـ 17.5 جنيهًا، وغاز السيارات بـ 10 جنيهات للمتر المكعب، على أن يتم تثبيت الأسعار لمدة عام كامل كحد أدنى لضمان استقرار السوق المحلي.

