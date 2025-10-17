بالصور- نائب محافظ الإسماعيلية يتابع انتظام العمل بالتعريفة الجديدة

محافظ المنيا: لن نتهاون مع أي تلاعب في تعريفة الركوب الجديدة (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تفقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، سير العمل بمحطات الوقود والموقف الجديد "الموقف العمومي للمحافظة" بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للركوب وانتظام العمل بالموقف والمحطات.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية بحضور كل من: اللواء طارق محمود اليمني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ضياء قنديل، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية، كريمة سليم، رئيس حي ثالث، إلى جانب وكيل إدارة مرور الإسماعيلية، ومدير عام المواقف، ومدير الرقابة التموينية.

وتفقد نائب المحافظ محطتين للوقود بالشارع التجاري وشارع شبين، للتأكد من انتظام العمل والالتزام بأسعار الوقود الجديدة عقب تحريك الأسعار صباح اليوم، تلا ذلك متابعة سير العمل بموقف الإسماعيلية العمومي.

وشدد نائب المحافظ على التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن للإعلان عن التعريفة الجديدة للمواصلات في أماكن واضحة بجميع مواقف السيارات، ووضع لافتات كبيرة توضح خطوط السير وقيمة الأجرة لكل خط، بالإضافة إلى استيكرات موضح عليها التعريفة وخط السير وعدد الركاب، لصقها على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة والسرفيس لتعريف المواطنين بالتعريفة الرسمية، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

ووجّه نائب المحافظ بتكثيف الحملات على محطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة والنقل العام لتحقيق الانضباط ورفع العبء عن كاهل المواطنين. وأوضح أن المحافظة عملت فور إعلان قرار تحريك أسعار الوقود على محورين: الأول وضع التعريفة الجديدة للمواصلات بالتنسيق مع المحافظات المجاورة لتوحيد الأسعار، والثاني متابعة تنفيذ هذه التعريفة من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة، إضافة إلى لجان تفتيشية مشتركة من المواقف والمرور ومباحث المرور لضمان الالتزام بخطوط السير وعدد الركاب.

وأكد نائب المحافظ استمرار الحملات في مختلف مراكز المحافظة لضمان تطبيق التعريفة الجديدة ومنع أي زيادة غير قانونية قد تثقل كاهل المواطنين.