جنوب سيناء - رضا السيد:

احتفل متحف شرم الشيخ باليوم العالمي للتراث اللامادي من خلال تنظيم جلسة حكي موجهة للأطفال تناولت العادات والتقاليد البدوية في محافظة جنوب سيناء، في تجربة تعليمية تفاعلية جمعت بين المعرفة والترفيه.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن الأطفال تعرفوا خلال الجلسة على ملامح الحياة البدوية الأصيلة، من الضيافة والملبس وفنون العيش في الصحراء، إضافة إلى الاستماع لحكايات واقعية من التراث الشفاهي السيناوي.

وأوضح "حسنين" أنه تم خلال الجلسة إحياء أحد عناصر الفن البدوي الأصيل، وتعلّم الأطفال إحدى أغاني “السَّمر” البدوية في أجواء حماسية، مما أكسبهم تجربة ثقافية حية ومرحة، وأسهم في ربطهم بالموروث الموسيقي الشفاهي للمجتمع البدوي.

وأشار مدير المتحف إلى أن المتحف استقبل الزوار من أسر الأطفال والرواد بتقديم مشروب الشاي البدوي الأصيل، الذي يرمز إلى الكرم في الثقافة السيناوية، مما أضفى طابعًا تراثيًا دافئًا على الفعالية.

وأكد مدير المتحف أن تنظيم هذه الأنشطة يأتي ضمن جهود المتحف للحفاظ على التراث غير المادي، وتعريف الأطفال به بوصفهم حاملي المستقبل للهوية الثقافية المصرية.