محافظ البحيرة تشدد على الالتزام بالتعريفة الجديدة بمواقف دمنهور (صور)

البحيرة - أحمد نصرة:

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الجمعة، مجمع مواقف دمنهور لمتابعة سير العمل بالموقف، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة وانتظام حركة السيارات وتوافرها لخدمة المواطنين.

وأكدت المحافظ خلال جولتها على ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين، مع إلزام جميع السائقين ومركبات الأجرة بوضع ملصقات واضحة بقيمة الأجرة الجديدة على الزجاجين الأمامي والخلفي، وتعليق لافتات داخل المواقف بالتعريفة الرسمية المعتمدة.

والتقت المحافظ عددًا من السائقين والركاب داخل سيارات الأجرة، واستعرضت آرائهم، مؤكدة على عدم دفع أي مبالغ تزيد عن التعريفة الرسمية المقررة، مشددة على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفة أو تلاعب في الأجرة أو خطوط السير، وأن الحملات الرقابية مستمرة على مدار الساعة بالتنسيق بين إدارات المواقف والمرور والتموين والوحدات المحلية لضمان الانضباط الكامل.

وشددت جاكلين عازر على استمرار تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية بجميع مراكز ومدن المحافظة لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تجاوزات.

يأتي ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار وغاز تموين السيارات اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة.

وناشدت المحافظة المواطنين في حال وجود أي شكوى تتعلق بسعر الوقود أو تعريفة الأجرة، الاتصال بالخط الساخن 114، أو غرفة العمليات المركزية بالمحافظة عبر الأرقام: 0453349447 – 0453356397 – 0453345599 – 0453342134، بالإضافة إلى الخط الساخن لمجمع مواقف البحيرة: 01000239547.