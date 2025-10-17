بالصور- محافظ أسيوط يتفقد وحدة رعاية الأطفال ويوجه بتطويرها

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية تفقد خلالها الوحدة الشاملة لرعاية الأطفال بمدينة الفتح، في إطار حرصه على متابعة أوضاع الأطفال الأحداث والاطمئنان على حصولهم على حقوقهم في التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير بيئة متكاملة وآمنة تضمن تقديم أفضل الخدمات لهم.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من: حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أحمد عبد الحكيم، رئيس مركز ومدينة الفتح، أمل جميل، مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، الدكتورة سعدية نور الدين، ومحمد خضير، مدير الوحدة الشاملة لرعاية الأطفال.

وتفقد المحافظ أقسام الوحدة المختلفة، التي تضم ورشًا للتدريب المهني في مجالات النجارة والحدادة ودهان الموبيليات والدوكو والاستورجي، مشيدًا بالدور الذي تقوم به في تأهيل الأطفال وإكسابهم مهارات عملية تساعدهم على الاندماج الإيجابي في المجتمع مستقبلًا. كما تابع الحالة الإنشائية للمبنى ووجّه بسرعة تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لتحسين بيئة الإقامة والتدريب.

وشملت الجولة زيارة مزرعة المؤسسة التي تضم مجموعة من الأشجار المثمرة مثل المانجو والجوافة واليوسفي والليمون والموز، حيث وجه المحافظ بزراعة أشجار التوت كثيفة الأغصان لتغذية دودة القز وإنتاج الحرير، دعمًا لفكرة المشروعات الصغيرة المنتجة داخل المؤسسة.

واطمأن اللواء هشام أبو النصر على أوضاع الأطفال المقيمين بقسمي الإيداع والملاحظة، والبالغ عددهم 20 طفلًا، متابعًا مستوى الرعاية الاجتماعية والنفسية المقدمة لهم، مؤكدًا أهمية توفير بيئة إنسانية قائمة على الاحترام والرعاية، مع التركيز على التعليم والتأهيل النفسي والاجتماعي.

وشدد المحافظ على ضرورة تنمية روح الانتماء والولاء للوطن لدى الأطفال من خلال البرامج التربوية والتثقيفية، مشيرًا إلى أن تعليم السلوكيات الإيجابية وتدريب الأطفال على مهارات الحياة يمثلان خطوة أساسية لإعادة دمجهم في المجتمع بشكل بناء.

وأكد أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بفئة الأطفال من نزلاء دور الرعاية، وتعمل على توفير كافة سبل الدعم لضمان نشأتهم في بيئة صحية وآمنة تمكنهم من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولمجتمعهم.