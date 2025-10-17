محافظ الشرقية يشدد على مكافحة الصيد الجائر وحماية الثروة السمكية (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية المجاري المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال التنسيق بين شرطة البيئة والمسطحات، وجهاز حماية وتنمية البحيرات، وجهاز شؤون البيئة، ومديريتي الزراعة والري، بهدف تفعيل آليات تنظيم الصيد ومنع الصيد الجائر بالكهرباء، واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين.

وأوضحت هبة عبد التواب، مديرة وحدة الثروة السمكية والإنتاج الحيواني بديوان عام المحافظة، أن اللجنة المشكلة للمرور على المسطحات المائية بنطاق المحافظة تقوم بتكثيف الرقابة الميدانية على المجاري المائية وتفعيل آليات تنظيم الصيد لضبط المخالفين والحفاظ على الثروة السمكية من أساليب الصيد الضارة.

وأضافت أن الحملات تستهدف ضبط المراكب غير المرخصة، والتصدي لظاهرة الصيد بالكهرباء لما تمثله من خطورة كبيرة على البيئة المائية، إذ تؤدي إلى قتل الأسماك الصغيرة وتؤثر سلبًا على صحة الإنسان، فضلًا عن مخالفتها لمقاصد الشريعة الإسلامية في إحسان تزكية الحيوان، حيث يتسبب الصعق الكهربائي في شلل وسكتة دماغية للأسماك، مما قد يؤدي إلى مخاطر صحية جسيمة عند استهلاكها.

وجرى التنسيق بين الجهات المعنية وتحديد موقع بدائرة مركز منيا القمح، حيث رصدت اللجنة وجود أربعة سدود شبك بعرض المصرف تُستخدم كمزرعة سمكية خاصة، إلى جانب مخالفة الصيد بالكهرباء. وقد قامت اللجنة بإزالة هذه السدود بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وشارك في الحملة كل من:

المقدم محمد صبرة، شرطة البيئة والمسطحات بالشرقية

المهندس محمد عسكر، مكتب مصايد الزقازيق

المهندس محمد الشوادفي، جهاز شؤون البيئة

المهندس جمال فداوي، إدارة شؤون البيئة بالديوان العام

المهندسة أميمة مقبل، مديرية الزراعة

مجدي السيد، هندسة صرف الزقازيق

أكمل قنديل، رئيس الوحدة المحلية بالجديدة

وتُهيب محافظة الشرقية بالسادة المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي حالات صيد بالكهرباء أو مخالفات بيئية مماثلة من خلال:

الخط الساخن: 114

الخطوط الأرضية: 055/23036930 – 055/23125400 – 055/2314004