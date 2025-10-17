محافظ الشرقية يعلن التعريفة الجديدة ويحذر من أي تجاوزات (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

اعتمد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة العاملة بجميع الخطوط، وسيارات السرفيس بخطوط السير داخل المدن بنطاق المحافظة، وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية من قبل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، محمد كجك السكرتير العام المساعد، والمهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والعميد وائل جعفر رئيس مباحث المرور، والعميد إبراهيم السبيلي رئيس مباحث التموين، والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور، هشام عبد المقصود مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، وهاني السيد مدير الشئون القانونية، وسعيد عاشور مدير الإدارة العامة للمواقف، وحسن عبد المجيد رئيس نقابة السائقين بالشرقية.

وعقد الاجتماع لمناقشة آليات تطبيق التعريفة الجديدة ومتابعة مواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأوضحت المحافظة تعريفة التاكسي والسرفيس الجديدة كالتالي:

سيارات التاكسي العداد: فتح العداد 13 جنيهًا تشمل أول كيلومتر، 3.5 جنيه لكل كيلومتر إضافي، و10 جنيهات لساعة الانتظار الأولى، و9.5 جنيه لكل ساعة إضافية.

سيارات السرفيس: داخل مدينة الزقازيق 4.5 جنيهات، داخل مدينة بلبيس 4 جنيهات، وفي مدينة ديرب نجم 4 جنيهات.

وأعلنت المحافظ عن أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية داخل المستودع: 225 جنيهًا، وخدمة التوصيل حتى 5 كم: +5 جنيهات، أما لأكثر من 5 كم: +10 جنيهات. على أن تكون الأسطوانة التجارية داخل المستودع 450 جنيهًا، وخدمة التوصيل حتى 5 كم: +10 جنيهات، ولأكثر من 5 كم: +20 جنيهًا.

وأكد المحافظ على إلزام جميع السائقين بوضع ملصق واضح على السيارة مدونًا به التعريفة الجديدة وخط السير وعدد الركاب، والإعلان عن التعريفة في مكان ظاهر بجميع المواقف، فضلًا عن تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع التموين، المرور، ومباحث التموين، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي محاولة لاستغلال المواطنين أو تحصيل أجرة زائدة. كما وجه المحافظ بالتنسيق بين محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة لضمان توحيد الأسعار وتيسير حركة الركاب، مؤكدًا أن تعديل التعريفة تم بما يتناسب مع طول الخطوط ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

ودعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي تجاوزات من خلال الخط الساخن 2303693 – 055 أو 114 مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار 24 ساعة.

جدير بالذكر أن أسعار المنتجات البترولية الجديدة اعتبارًا من 17 أكتوبر 2025 الساعة 6 صباحًا مقارنة بالأسعار السابقة قبل الزيادة:

النوع - السعر الجديد - السعر السابق

بنزين 95 21 جنيه / لتر 19 جنيه

بنزين 92 19.25 جنيه / لتر 17.25 جنيه

بنزين 80 17.75 جنيه / لتر 15.75 جنيه

سولار 17.5 جنيه / لتر 15.5 جنيه

غاز تموين السيارات 10 جنيه / م³ 7 جنيه