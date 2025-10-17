قبول 14 مرشحًا واستبعاد 3 في الانتخابات الفردية للنواب بجنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت لجنة متابعة الانتخابات وتلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب بمحكمة جنوب سيناء الابتدائية، القائمة المبدئية للمرشحين تمهيدًا لفتح باب الطعون والتظلمات وفق الجدول الزمني المحدد.

وأسفرت الكشوف عن قبول ترشح 14 مرشحًا لعضوية مجلس النواب بالنظام الفردي، بواقع 6 مرشحين بالدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة أول شرم الشيخ، و8 مرشحين بالدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة الطور، فيما تم استبعاد 3 متقدمين لعدم استيفائهم الشروط القانونية اللازمة لخوض السباق الانتخابي.

المرشحون بالدائرة الأولى:

حسن موسى جبلي صبيح – حزب مستقبل وطن – رمز القلم

أحمد ناصر محمد موسى – مستقل – رمز الأسد

سيد أحمد إبراهيم المالكي – مستقل – رمز التمساح

عايد فتيح عايد جبلي – مستقل – رمز ساعة اليد

سالم موسى حمدان سبيل – مستقل – رمز الطائرة الهليكوبتر

محسن محمد إبراهيم جعفر – مستقل – رمز الديك

المستبعدون بالدائرة الأولى: أشرف أبوبكر، أحمد سمير، لعدم استيفائهم الشروط القانونية.

وقام المرشح أشرف أبوبكر بتحرير محضر في قسم الشرطة ضد مديرية صحة جنوب سيناء، وإنذار رسمي للمديرية، لامتناعها عن إجراء تحليل المخدرات بسبب عطل في النظام.

المرشحون بالدائرة الثانية:

غريب أحمد حسان جميع – مستقل – رمز الصقر

عمر إبراهيم عمر الجندي – مستقل – رمز المدفع

سبيل سليم عامر روبيض – مستقل – رمز الغزال

إبراهيم رفيع سلامة رفيع – حزب حماة الوطن – رمز التاج

سليمان حميد إبراهيم طعيمة – مستقل – رمز السفينة

محمد عوض السيد محمد – مستقل – رمز الحوت

عطية حميد محمد طه البدري – مستقل – رمز الكف

ماجد ربي عطوة سالم – مستقل – رمز الفنجان

المستبعد بالدائرة الثانية: محمد أحمد شرف، لعدم استيفائه الشروط القانونية.

يُذكر أن انتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء ستُجرى على المقاعد الفردية بعد أن حسم مجدي بيومي، مرشح حزب مستقبل وطن، مقعد القائمة الوطنية الموحدة.

ويخوض المرشحون السباق على ثلاثة مقاعد فردية، منها مقعد المرأة الذي حازته مرشحة حزب الجبهة الوطنية، فضية سالم، بينما يتنافس خسين موسى مرشح حزب مستقبل وطن على المقعد الفردي، ويخوض إبراهيم رفيع انتخابات مقعد حزب حماة الوطن الفردي.