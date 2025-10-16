الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، حملات مكبرة، لمتابعة الأسواق ومنافذ توزيع السلع والمواد البترولية.

أسفرت الحملات عن ضبط إحدى محطات تموين السيارات لتصرفها في كميات كبيرة من السولار المدعم بلغت نحو 138 ألف لتر سولار، بالإضافة إلى عدم انتظام القيد في السجلات الرسمية للمحطة.

ووفقاً لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، تم تحرير 13 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و12 محضرًا لمخالفات متنوعة بالمخابز البلدية. وشملت الحملات على الأسواق تحرير محضرين لبيع سلع بأسعار أعلى من المقررة، و10 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية.

ومن جانبه، قال الفريق أحمد خالد، إن الأجهزة التنفيذية والرقابية مستمرة في تكثيف حملاتها اليومية على جميع الأنشطة التموينية، لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة، ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاحتكار.

وشدد المحافظ على منع أي محاولات للتلاعب أو الاحتكار، مؤكدا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو الأمن الغذائي للمحافظة.

وبدوره، أوضح جمال عمارة، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن المديرية تواصل تنفيذ خطة رقابية موسعة تشمل المرور الميداني المستمر على محطات الوقود والمخابز والأسواق، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لضمان انضباط المنظومة التموينية في جميع أحياء المحافظة.

وأكد أن العمل يجري على مدار الساعة للتصدي لأي محاولات غش أو تلاعب بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين.