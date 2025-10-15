بالصور- افتتاح وحدة التحليل الحراري بكلية علوم سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:



افتتح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج وحدة المعمل المركزي للتحليل الحراري، "معمل المواد النانومترية وتطبيقاتها في البيئة والطاقة"، وذلك في خطوة جديدة في طريق التميز العلمي والبحثي بكلية العلوم، بحضور كل من الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، الدكتور حسين عبد الحافظ والدكتور عمر الحادي وكلاء الكلية، والدكتور كمال خليل مدير الوحدة، ولفيف من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وذلك بالحرم الجامعي القديم.



وخلال الافتتاح أكد النعماني أن هذا المعمل يعد إضافة نوعية للبنية التحتية البحثية في الجامعة، ويعكس التزامنا الراسخ بتوفير بيئة علمية متطورة وتقديم الدعم التقني للباحثين والطلاب لأداء أبحاثهم وفقًا لأعلى المعايير الدولية، حيث يختص المعمل بتعزيز البحث العلمي في مجال تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها فى مجالات البيئية والطاقة، ودراسة المواد النانوية وتكوينها.



وأضاف الدكتور حازم المشنب أن الوحدة تهدف إلى رفع قدرات المعامل المركزية بكليات العلوم من خلال مبادرة أكاديمية البحث العلمي المعروفة بأسم "ساينس آب"، مشيراً إلى أنه تم تمويل الوحدة بمنحة قدرها 3 مليون جنيه، من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتضم أجهزة متخصصة حيث تستقبل العينات المسحوقة والرقائق لتحليلها، إلى جانب التطبيقات التي تُستخدم أجهزة المعمل لتطوير تقنيات مبتكرة في مجالات معالجة المياه الملوثة باستخدام المواد النانوية.



وأشار الدكتور كمال خليل إلى أن الوحدة تدعم البحث في مجالات تخزين الطاقة أو تحويلها من خلال تحليل المواد المستخدمة، كما سيتم خلالها عقد ورش عمل لتبادل الخبرات والتجارب العلمية في مجال المواد النانومترية، وتلبية الاحتياجات البحثية للتطبيقات البيئية والبيولوجية، والوقود والطاقة، عبر تطبيقات اقتناص ثاني أكسيد الكربون من المنشآت الصناعية وامتزاز بخار الماء من الهواء الجوي باستخدام المواد الكربونية النانومتريه المشتقة بطرق المعالجة الحديثة من المخلفات الزراعية.



ومن الجدير بالذكر أن التحليل الحراري تستخدم لقياس خصائص العينات عند تغير درجة الحرارة، ومنها التحليل الوزني الحراري (TGA) والتحليل الحراري التفاضلي بالمسح (DTAn، ويمكن تطبيقها على العينات النانوية الحجم.