شهدت مكتبة الإسكندرية افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية "التراث الأثري الإيبروأمريكي"، وذلك في إطار احتفالات الأسبوع الإيبروأمريكي الذي يقام في الإسكندرية للعام الخامس على التوالي بهدف مواصلة تعزيز التبادل الثقافي والتعاون بين الجمهور السكندري والدول الإيبروأمريكية.

افتتح المعرض الدكتور محمد سليمان؛ القائم بأعمال نائب مدير المكتبة، نيابة عن الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وبحضور كل من ليونورا رويدا، سفيرة دولة المكسيك بالقاهرة، وعدد من السفراء والقناصل ومديري المراكز الثقافية الأجنبية.

وقالت هبة الرافعي، القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام بمكتبة الإسكندرية، إن المعرض يمثل جسرًا جديدًا للتواصل قائم على التراث الأثري المشترك الذي يصل الثقافات الإيبروأمريكية بالإرث الحضاري المصري.

وأضافت أن مكتبة الإسكندرية باعتبارها منارة حديثة للمعرفة ورمز للحوار الثقافي تجسد أهمية حفظ الذاكرة المشتركة وتذكرنا بأهمية الاحتفاء بإرث من سبقونا وفهم ماضينا وإلهام الأجيال القادمة.

ومن جانبها، أشارت سفيرة دولة المكسيك بالقاهرة، إلى أن المعرض يشتمل على صور من 13 دولة من أمريكا اللاتينية والكاريبي وإسبانيا والبرتغال، والتي من خلالها ندعو الجمهور المصري للتمتع برحلة مرئية حول الآثار التي تركتها الحضارات القديمة.

وأضافت أن مصر مهد الحضارات تقدم للعالم إرثًا أثريًا منقوشًا في ذاكرة البشرية، معربة عن أملها بأن يعمل المعرض على إثارة فضول الجمهور وتشجيع الحوار والتعرف على ثراء الثقافة الإيبروأمريكية، وأن يكتشف الزوار مدى التشابه بين مصر ودول أمريكا اللاتينية، واهتمامهم بالحفاظ على التاريخ وتشجيع الإبداع البشري.