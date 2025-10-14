السيطرة على حريق ببرج سكني في المنيا (صور)

ارتفاع ضحايا حادث "تروسيكل أسيوط" إلى 6 وفيات

المنيا - جمال محمد:

سيطرت قوات الحماية المدنية في مدينة المنيا، مساء اليوم الثلاثاء، على حريق نشب في بدروم برج سكني بحي وسط المدينة.

تلقت أجهزة مديرية أمن المنيا إخطارًا بنشوب حريق في بدروم أحد الأبراج السكنية بميدان الصهريج، ومحاولة الأهلي السيطرة عليه ومنع امتداده.

تم الدفع بثلاث سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف، وتم إخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلف المعمل الجنائي بالتحري حول الواقعة وملابساتها.