قرارات هامة لأبناء بورسعيد خلال اجتماع مجلس الصحة الإقليمي (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ترأس اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماع مجلس الصحة الإقليمي، حيث وجه بسرعة تسليم مركز بورسعيد للأشعة المقطعية لهيئة الرعاية الصحية يوم الخميس المقبل، وأكد على بدء إجراءات تنسيقية لإنشاء مركز أورام متكامل بالمحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي شهد مناقشة عدد من الملفات الحيوية، حيث تم الإعلان عن افتتاح وحدة للرصد البيئي ومركز إقليمي للأدوية ووحدة للنفايات بجنوب بورسعيد خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة.

ووجه المحافظ بوضع دراسة عاجلة لتنظيم قوافل طبية شهرية بالتعاون مع جامعة بورسعيد، تجوب أنحاء المحافظة وقرى الجنوب لتقديم خدمات الكشف والوقاية من الأمراض المزمنة. كما شدد على ضرورة زيادة التنسيق بين الجهات الصحية وتشغيل 50 سرير رعاية متوسطة بمستشفى الجامعة.

وأعلن المجلس عن الموافقة على تدريب طلاب كلية التمريض بمراحلها المختلفة في هيئة الرعاية الصحية، وعقد دورات في الإسعافات الأولية لسائقي هيئة النقل العام.

وفي ختام الاجتماع، كلف المحافظ رئيس هيئة الرعاية الصحية بتسريع وتيرة العمل لتعزيز الخدمات الصحية بمدينة "سلام مصر" وقرى الجنوب، مؤكدًا على متابعة تنفيذ جميع التوصيات لضمان الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.