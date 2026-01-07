"ياسمينا وأشرف وآيتن" قائمة اعتذارات النجوم عن دراما رمضان 2026

تشهد مسلسلات رمضان 2026، عدة اعتذارات لنجوم الفن، ومنها ما هو تم الاعتذار عنه قبل تصوير مشاهد العمل، واعتذارات أخرى بعد انطلاق مراحل التصوير.

ونستعرض لكم قائمة اعتذارات النجوم عن دراما رمضان 2026 في السطور التالية:

ياسمينا العبد

اعتذرت الفنانة ياسمينا العبد، عن المشاركة في مسلسل "اتنين غيرنا" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

المسلسل بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي في 15 حلقة، والعمل من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.

المخرج أحمد عبدالوهاب

اعتذر المخرج أحمد عبدالوهاب، عن استكمال إخراج مسلسل "بابا وماما جيران" ليحل محله المخرج محمود كريم.

وكتب أحمد عبدالوهاب عبر حسابه على "فيسبوك": "أكن كل الحب والتقدير لشركة الصباح ولكل أبطال العمل.. أعتذر عن استكمال إخراج مسلسل (بابا وماما جيران)، وأتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، فلم يكن بيننا سوى الزمالة والصداقة ولم يصدر من أي طرف من الأطراف سوى الإحتراف والإحترام".

مسلسل "بابا وماما جيران" بطولة أحمد داوود، وميرنا جميل، وعايدة رياض، وشيرين، ومحمد محمود.

أشرف عبدالباقي

اعتذر الفنان أشرف عبدالباقي، عن المشاركة في مسلسل "فخر الدلتا" ليحل محله الفنان كمال أبو رية.

مسلسل "فخر الدلتا" مكون من 30 حلقة، ومقرر عرضه في دراما رمضان 2026 ويشارك في بطولته أحمد رمزي وحسين فهمي وانتصار، محمد محمود، سما إبراهيم، تامر هجرس، وإخراج هادي بسيوني.

غادة عبدالرازق وعمرو عابد

اعتذرت الفنانة غادة عبدالرازق، والفنان عمرو عابد عن مسلسل "عاليا" والمحدد عرضه في موسم دراما رمضان 2026، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد حسن.

وكان المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي الفنانة غادة عبدالرازق، أصدر بيانا أعلن خلاله بدء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهة المنتجة لمسلسل "عاليا"، أوضح خلاله أن الفنانة غادة عبدالرازق كانت قد تعاقدت مع الجهة المنتجة للمسلسل، إلا أن الشركة لم تلتزم ببنود العقد المبرم بين الطرفين، حيث بدأت تصوير العمل بتاريخ 15-10-2025 دون إخطار الفنانة أو الحصول على موافقتها، وذلك داخل مقار خاصة بالشركة مخصصة لأعمال التسويق من دون تصوير أي مشاهد خاصة بها، ومن دون سداد أي من مستحقاتها المالية المنصوص عليها في بنود التعاقد.

وأشار البيان إلى أن الشركة قامت بالترويج للمسلسل مستخدمة اسم الفنانة قبل الانتهاء من تصويره، وهو ما اعتبره المكتب القانوني استغلالا غير مشروع لاسمها الفني دون سند قانوني، مؤكدا أن الفنانة أعلنت عدم ارتباطها بمسلسل "عاليا" اعتبارا من هذه اللحظة، وكلفت مكتب محاميها باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها الأدبية والمعنوية والمادية، إلى جانب مخاطبة الجهات المختصة لمنع إصدار أي تصاريح تتعلق بالعمل.

آيتن عامر

اعتذرت الفنانة آيتن عامر، عن المشاركة في مسلسل "ظروف خاصة – حق ضايع" الذي كان من المقرر عرضه ضمن الموسم الدرامي لشهر رمضان 2026.

وجاء اعتذار آيتن عامر نتيجة تعارض مواعيد التصوير مع ارتباطاتها الفنية الأخرى خلال الفترة المقبلة، ما حال دون قدرتها على التفرغ الكامل للمسلسل، خاصة في ظل انشغالها بعدد من المشروعات الجارية.

المخرج رامي إمام

اعتذر المخرج رامي إمام، عن إخراج مسلسل "حرم السفير" للفنانة يسرا والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

وقال رامي إمام عن سبب اعتذاره عن مسلسل يسرا ببرنامج et بالعربي: "كان نفسي جدا أكمل المسلسل مع يسرا، هى حبيبة قلبي وبعشقها وبحبها وكان نفسي أكون موجود معاها ولكن ظروفي مسمحتش وكنت مرتبط بأعمال أخرى والأعمال دي ممكن تيجي قبل أو بعد رمضان وأنا مبحبش أدي كلمة لحد غير وأنا واثق منها مليون في المية، وأتمنى أشتغل معاها".