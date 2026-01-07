عدم استقرار.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة من الجمعة 9 يناير 2026 تشهد حالة سريعة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وفرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الأيام المقبلة يشهد نشاطًا للرياح على كافة الأنحاء تتراوح سرعتها من 40 إلى 60 كم/س، واضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهاراً وشديد البرودة ليلاً.

وبينت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس من السبت 10 يناير إلى الثلاثاء 13 يناير، تشهد تكون شبورة مائية من الساعة 3 إلى 10 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة على بعض الطرق.

درجات الحرارة المتوقعة (العظمى / الصغرى) من 9 إلى 13 يناير 2026، وفق هيئة الأرصاد:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

الجمعة 9 يناير: العظمى 18 والصغرى 10.

السبت 10 يناير: العظمى 19 والصغرى 11.

الأحد 11 يناير: العظمى 19 والصغرى 10.

الاثنين 12 يناير: العظمى 20 والصغرى 10.

الثلاثاء 13 يناير: العظمى 21 والصغرى 10.

السواحل الشمالية

الجمعة 9 يناير: العظمى 17 والصغرى 09.

السبت 10 يناير: العظمى 19 والصغرى 10.

الأحد 11 يناير: العظمى 18 والصغرى 10.

الاثنين 12 يناير: العظمى 18 والصغرى 11.

الثلاثاء 13 يناير: العظمى 19 والصغرى 11.

شمال الصعيد

الجمعة 9 يناير: العظمى 19 والصغرى 06.

السبت 10 يناير: العظمى 19 والصغرى 05.

الأحد 11 يناير: العظمى 20 والصغرى 05.

الاثنين 12 يناير: العظمى 20 والصغرى 06.

الثلاثاء 13 يناير: العظمى 21 والصغرى 06.

جنوب الصعيد

الجمعة 9 يناير: العظمى 25 والصغرى 11.

السبت 10 يناير: العظمى 23 والصغرى 10.

الأحد 11 يناير: العظمى 24 والصغرى 10.

الاثنين 12 يناير: العظمى 25 والصغرى 09.

الثلاثاء 13 يناير: العظمى 24 والصغرى 09.

