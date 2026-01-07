"غطّتها بمخلفات حيوانية".. كشف لغز مقتل مُسنة على سطح منزل بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

نجحت الأجهزة الأمنية بسوهاج، بقيادة اللواء حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، في كشف ملابسات العثور على جثة سيدة مسنة أعلى سطح أحد المنازل بقرية العيساوية التابعة لمركز المنشاة، بعد فترة من الغموض استمرت قرابة شهرين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن سوهاج بلاغًا يفيد بتغيب سيدة مسنة تُدعى "نفيسة ر."، تبلغ من العمر 81 عامًا، عن منزلها بقرية العيساوية، حيث كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموضها، إلى أن تم العثور على جثمانها، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى المنشأة المركزي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وكشفت تحريات فريق البحث أن المجني عليها كانت تتردد بشكل مستمر على قطعة أرض زراعية تمتلكها، وبجوارها تقيم ربة منزل تُدعى سومة ح.، 40 عامًا، ونجلتها رشا، 9 أعوام.

ومع تضييق دائرة الاشتباه حول ربة المنزل، أقرت بارتكاب الواقعة، حيث اعترفت باستدراج المجني عليها إلى داخل منزلها، ثم الصعود بها إلى سطح المنزل والاعتداء عليها بالضرب باستخدام أداة خشبية، في محاولة للاستيلاء على قرطها الذهبي.

وأضافت المتهمة في اعترافاتها أنها اشتركت مع نجلتها في إخفاء الجثمان، حيث قامتا بتغطيته بمخلفات حيوانية (سباخ) لمنع انبعاث الرائحة والتستر على الجريمة، كما قامت ببيع القرط الذهبي المسروق، والذي تم استرداده لاحقًا بعد أن تبين أنه جرى صهره.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلت المتهمة ونجلتها إلى جهات التحقيق المختصة، التي قررت حبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.