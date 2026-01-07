بالصور- رئيس جامعة أسوان يهنئ الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

أسوان - إيهاب عمران:

قام الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، بزيارة الإيبارشية المطرانية بأسوان، لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا بيشوي، أسقف كنائس أسوان وتوابعها، وللأخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، في إطار دعم قيم المواطنة وترسيخ مبادئ المحبة والسلام.

وجاءت الزيارة بحضور الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، وعدد من قيادات الجامعة، إلى جانب القيادات التنفيذية والشعبية والمجتمعية.

وأعرب الدكتور لؤي سعد الدين نصرت عن خالص تهانيه لنيافة الأنبا بيشوي ولجميع أبناء الكنيسة، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بمزيد من الخير والأمن والاستقرار، مؤكدًا أن وحدة النسيج الوطني تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة وقوتها.

وقال رئيس الجامعة: "إن مثل هذه اللقاءات تعكس روح المحبة والتسامح التي تجمع المصريين، مشددًا على أن قوة مصر الحقيقية تكمن في وحدة شعبها وتماسك نسيجها الوطني، وأن أبناء الوطن، مسلمين ومسيحيين، شركاء في مسيرة البناء والتنمية ويتقاسمون المسؤولية ذاتها في حماية مقدرات الدولة ومواجهة التحديات".

وأضاف رئيس الجامعة أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التكاتف والاصطفاف الوطني، من أجل وحدة الصف التي تمثل السد المنيع أمام أي محاولات للنيل من استقرار الوطن أو زعزعة أمنه، مؤكدًا رفض الإرهاب بكل صوره في المجتمع المصري الذي تأسس على قيم الاعتدال والتسامح.

وأشار الدكتور نصرت إلى أن جامعة أسوان تمثل نموذجًا مصغرًا للمجتمع المصري المتماسك، حيث يجسد منتسبوها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب قيم المواطنة الحقيقية، ويتبادلون التهاني في المناسبات الدينية والقومية، بما يعكس عمق الانتماء الوطني والوعي بأهمية الحفاظ على وحدة الوطن تحت القيادة السياسية الرشيدة.

ومن جانبه، رحب نيافة الأنبا بيشوي برئيس الجامعة والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره العميق لهذه الزيارة التي تعكس صدق المشاعر الوطنية وروح الأخوة بين أبناء الشعب المصري.

وأكد نيافة الأنبا بيشوي، أن مصر ستظل وطنًا واحدًا يجمع أبناءه تحت مظلة المحبة والسلام، مشيرًا إلى أن الأعياد الدينية تمثل مناسبة لتجديد قيم التآخي والتراحم وتعزيز الروابط الإنسانية.

وأضاف الأنبا بيشوي أن المؤسسات التعليمية، وعلى رأسها جامعة أسوان، تقوم بدور محوري في بناء الوعي الوطني وترسيخ قيم المواطنة ونبذ التعصب، من خلال إعداد أجيال تؤمن بأن قوة الوطن في وحدته، داعيًا الله أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والسلام.

واختتمت الزيارة في أجواء من الود والتقدير المتبادل، في رسالة وطنية تؤكد أن مصر، بتاريخها وحضارتها، ستظل نموذجًا فريدًا للتعايش والوحدة الوطنية، مع عروض فنية للأطفال تجسد المعاني الروحية لعيد الميلاد المجيد، كما وزع الأنبا بيشوي ورئيس الجامعة الحلويات على المصلين وأطفال الكنيسة.