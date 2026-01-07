فيديو متداول لمشاجرة داخل مستشفى كفر شكر بالقليوبية.. والأمن يتدخل

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد مستشفى كفر شكر بمحافظة القليوبية حالة من الارتباك، على خلفية وقوع مشاجرة داخل المستشفى بين عدد من أهالي المرضى وأفراد الأمن الإداري، عقب نشوب خلاف بينهم، ما أدى إلى صراخ وتجمهر داخل أروقة المستشفى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تطور المشادة إلى تعدٍّ بالضرب وتبادل للألفاظ بين الطرفين، وهو ما تسبب في إثارة حالة من القلق بين المرضى والمترددين على المستشفى، وأثر مؤقتًا على انتظام العمل داخلها.

وفي هذا السياق، أكد مصدر أمني أن الواقعة نشبت بين طرفين من أهالي المرضى وأفراد الأمن الإداري بالمستشفى، مشيرًا إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة بقسم الشرطة المختص.

وأوضح المصدر أنه تم التصالح والتراضي بين الطرفين، وإنهاء الخلاف وديًا، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع داخل المنشآت الطبية.

وشددت الجهات المعنية على ضرورة الالتزام بالنظام داخل المستشفيات، وعدم تعطيل سير العمل أو التأثير سلبًا على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.