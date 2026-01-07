السجن وغرامة نصف مليون جنيه لـ3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

عاقبت محكمة استئناف جنايات المنيا، ثلاثة متهمين بالسجن ثلاثة سنوات، وغرامة نصف مليون جنيه لكل منهم، بتهمة التنقيب عن الآثار.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز ملوي، قد تلقت في وقت سابق إخطارًا بقيام عدد من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار في أحد المناطق بمركز ملوي.

وتمكن فريق من المباحث من ضبط المتهمين وهم: "س.س"، "من.ع"، "أ.م"، أثناء التنقيب بدون ترخيص، وبحوزتهم معدات الحفر.

جرى تقديم المتهمين لمحكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها بالسجن ثلاثة سنوات لكل منهم وغرامة نصف مليون جنيه لكل متهم، وعقب استئنافهم أيدت محكمة الاستئناف الحكم.