محافظ القليوبية يتابع حملات إزالة التعديات على الطريق الزراعي - صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالديوان العام للمحافظة، وبحضور المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام، الحملات المكثفة التي تنفذها الأجهزة التنفيذية لإزالة مختلف التعديات والإشغالات ومعارض السيارات المخالفة المقامة على الطريق الزراعي، بنطاق مدن بنها وطوخ وقها وقليوب.

وجاءت المتابعة في إطار جهود المحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لكافة أشكال التعديات، حيث قاد الحملات ميدانيًا اللواء محمد عقل، السكرتير العام المساعد، بحضور رؤساء مدن قليوب وطوخ وبنها، مؤكدًا استمرار العمل الميداني وعدم التهاون مع أي مخالفة.

ووجّه محافظ القليوبية بإزالة جميع معارض السيارات المقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما في ذلك تحرير محاضر تبوير للأراضي الزراعية، ومراجعة جميع التوصيلات الكهربائية الخاصة بهذه المعارض للتأكد من قانونيتها، وتحرير محاضر سرقة تيار كهربائي وتوقيع الغرامات القانونية المقررة حال ثبوت المخالفة.

كما أصدر المحافظ تعليماته بتحويل جميع رؤساء القرى والجمعيات الزراعية الواقعة في نطاق تلك المعارض المخالفة إلى التحقيق الفوري، بسبب عدم الالتزام بالتعليمات وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينها.

وشدد المحافظ على ضرورة إزالة جميع التعديات الواقعة على حرم الطريق الزراعي، من إشغالات وتند وأرصفة مخالفة، على امتداد الطريق، مع المتابعة اليومية المستمرة لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين دون استثناء، بما يضمن عودة الطريق إلى صورته الحضارية وتحقيق السيولة المرورية اللازمة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات.

وفي هذا الإطار، أسفرت الحملات عن إزالة 3 معارض سيارات على الطريق الزراعي بنطاق مركز كفر شكر، وإزالة 6 معارض سيارات على الطريق الزراعي بمركز ومدينة بنها، إلى جانب إخلاء 19 معرض سيارات بواسطة أصحابها، كما تم إزالة 12 معرض سيارات على الطريق الزراعي بنطاق مركز طوخ، وإزالة 4 معارض سيارات بمدينة قليوب، فضلًا عن إزالة 6 حالات إشغال على الطريق الزراعي بمدينة قها.