تفاصيل ضبط راكبة حاولت تهريب ربع كيلو حشيش بمطار القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، تحت إشراف اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث المطار، من ضبط راكبة حاولت تهريب ربع كيلو حشيش.

البداية بورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية تفيد اعتزام راكبة تهريب كمية من المخدرات قبل سفرها إلى دولة قطر.

وبتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث بالاشتراك مع العميد باسم حجاج، رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالمطار، من ضبط الراكبة وبتفتيشها بواسطة الشرطة النسائية عثر على ربع كيلو حشيش داخل ملابسها في مكان حساس بجسدها.

بمواجهتها اعترفت بمحاولة تهريب المخدرات إلى سيدة بقطر مقابل مبلغ مالي.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

