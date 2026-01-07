لم يعد صالحًا.. كوبري مشاة سيدي جابر خارج خطة التطوير بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية أن أعمال التوسعة والتطوير الشامل الجارية بمحور أبو قير كشفت أن "كوبري مشاة سيدي جابر" لم يعد يتوافق مع متطلبات التشغيل الآمن والكفء للمحور في صورته الجديدة، ولا مع الرؤية المستقبلية لحركة المركبات والمشاة بالمنطقة، وذلك بناءً على دراسات مرورية وهندسية.

- تهالك غير قابل للإصلاح

وأوضح البيان الرسمي اليوم الأربعاء أن التوصية الفنية للشركة المصنعة للسلالم الكهربائية بالكوبري أكدت تهالك المكونات الرئيسية لجميع السلالم الأربعة وعدم إمكانية إصلاحها بما يضمن التشغيل الآمن، ما جعل الكوبري بوضعه الحالي غير متوافق مع التعديلات المرورية الرامية لإتاحة مسارات إضافية، وتحقيق سيولة مرورية أفضل، وتقليل زمن الرحلات.

- تحديات في كفاءة المنشآت القائمة

كما أظهرت المراجعات الفنية على مدار السنوات الماضية وجود تحديات جوهرية مرتبطة بالكفاءة التشغيلية لبعض المنشآت القائمة الأخرى نتيجة عوامل إنشائية وتشغيلية متعددة. وأشار البيان إلى أن هذه التحديات أُخذت في الاعتبار ضمن الدراسة الشاملة التي تُنفذ بالتنسيق بين المحافظة ووزارة النقل، مع وضع السلامة العامة وسهولة الحركة في مقدمة الأولويات.

- خبرات أكاديمية وتعاون مشترك

وذكر البيان أن مشروع التطوير، الذي يتماشى مع مشروع "مترو أبو قير"، تم إعداد دراساته بالتعاون مع مكتب استشاري مصري ذي خبرات دولية وبمشاركة فنية من جامعة الإسكندرية.

- شرايين مرورية جديدة

وأشارت المحافظة إلى فتح شرايين عرضية جديدة لربط المحاور الطولية وتسهيل حركة المرور، شملت شارع زين العابدين بنطاق حي وسط، وشارع الطيار أحمد مسعود بنطاق حي شرق.

واختتمت المحافظة البيان بالدعوة إلى تفهم المواطنين طبيعة المرحلة الحالية والتعاون الإيجابي خلال تنفيذ الأعمال وفق برنامج زمني محدد، لبناء إسكندرية أكثر تنظيمًا وجودة للحياة.