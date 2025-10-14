إعلان

جامعة الزقازيق تطلق فعاليات التقييم لجائزتها الداخلية للتميز الحكومي

كتب : مصراوي

06:09 م 14/10/2025
    جامعة الزقازيق

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلنت جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق فعاليات التقييم لجائزتها الداخلية للتميز الحكومي، وذلك في إطار سعيها لتعزيز منظومة التميز المؤسسي وتطبيق معايير الجودة الشاملة في الأداء الجامعي.

استقبل الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، فريق التقييم الداخلي برئاسة الدكتورة نجدة محمد زين، وبحضور الدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة، وعدد من مديري مراكز الجودة وتطوير الأداء بالجامعة.

تشمل فعاليات التقييم 21 كلية على مدار الفترة من 14 حتى 30 أكتوبر 2025، بمشاركة 30 محكمًا متخصصًا في مجالات الجودة والتميز المؤسسي، بهدف دعم جهود الدولة لتطوير الجهاز الإداري وتحقيق مستهدفات "رؤية مصر 2030".

وأكد الدكتور خالد الدرندلي أن الجامعة تمضي بخطى واثقة نحو تعزيز التميز المؤسسي، مشيرًا إلى أن التقييم الداخلي يمثل محطة مهمة في مسيرة الجامعة نحو تكريس ثقافة التطوير المستدام.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إيهاب الببلاوي أن عملية التقييم تهدف لترسيخ معايير الكفاءة والشفافية، مؤكدًا أن المنافسة الإيجابية بين الكليات تسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز روح الابتكار.

جامعة الزقازيق التميز الحكومي

