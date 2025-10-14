تخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بكفر صقر

13 مصابًا في تصادم سيارتين بالطريق الزراعي في قنا

حرص المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على متابعة حركة البيع والشراء بسوق اليوم الواحد المقام بجوار مجلس المدينة، لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بالتعاون بين رئاسة المركز وإدارة تموين كفر صقر، وذلك بحضور الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة كفر صقر.

تفقد المحافظ أجنحة السوق التي تضم السلع الغذائية ومنتجات الألبان والبقوليات والزيوت وبيض المائدة والأسماك والمنظفات، والتي تُعرض بتخفيضات تصل إلى 30%، بما يتيح للمواطنين شراء احتياجاتهم بأسعار تنافسية وجودة مضمونة.

وخلال جولته، حرص المحافظ على وزن كيس سكر بنفسه للتأكد من تطابق الوزن مع القيمة المدونة، مشددًا على ضرورة استمرار ضخ كميات مناسبة من الأسماك والسلع لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشاد المحافظ بتعاون التجار في إقامة السوق واستجابتهم لخفض الأسعار ووضع الأسعار الاسترشادية على المنتجات، مؤكدًا أهمية استمرار توافر مختلف المعروضات لتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط.

وأكد الأشموني أن الأجهزة التنفيذية تعمل تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة.

وفي ختام جولته، دعا محافظ الشرقية أهالي مركز كفر صقر إلى الإقبال على سوق اليوم الواحد الذي يُقام يوم الثلاثاء من كل أسبوع للاستفادة من التخفيضات وجودة المنتجات المعروضة.