وكيل تعليم الشرقية يشدد على مكافحة ظاهرة التنمر داخل المدارس

استكمل محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية جولاته الميدانية الصباحية المفاجئة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بإدارة شرق الزقازيق التعليمية، حيث تفقد مدرسة الشهيد محمد عبده عزت الابتدائية بحضور الدكتور أمين منصور مدير عام الإدارة التعليمية بشرق الزقازيق.

واطمأن وكيل أول الوزارة على استلام التلاميذ للكتب الدراسية، وتحديث قوائم الفصول وتسجيلها إلكترونياً، كما تفقد فصول المدرسة لمتابعة انتظام الدراسة، والتأكد من التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية، ومراجعة موقف الكثافات داخل الفصول، والعجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس.

ووجّه "رمضان" بضرورة أن تكون التقييمات جزءاً ثابتاً من الحصة الأولى وجزءاً من الحصة الأخيرة على مدار الأسبوع، مع الالتزام بتنفيذ القرارات المنظمة للتقييمات والواجبات المدرسية وكراسة الحصة، مؤكداً أهمية مناقشة التلاميذ فيما تم دراسته من المناهج الدراسية لتعزيز الفهم والاستيعاب.

كما تفقد سيادته فناء المدرسة وتابع تفعيل ممارسة الأنشطة الرياضية، مشيداً بجهود المدرسة في الاهتمام بالأنشطة التربوية المختلفة. وشدّد على ضرورة تنفيذ تعليمات الوزارة الخاصة بتفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، ورعاية الموهوبين في مختلف المجالات، ومواصلة متابعة التقييمات الأسبوعية وكراسة الحصة ونسب حضور الطلاب.

وأكد وكيل أول الوزارة على مكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكالها سواء بين الطلاب أو بين المعلمين والطلاب، مع منع استخدام العقاب البدني أو النفسي نهائياً داخل المدارس، داعياً إلى تعزيز القيم الإيجابية والسلوكيات الأخلاقية بين الطلاب.

وفي ختام جولته، وجّه بتكثيف الفقرات الإذاعية اليومية التي تتناول انتصارات أكتوبر المجيدة، وجعل المدرسة بيئة جاذبة ومشوقة للطلاب، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح