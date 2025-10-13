إزالة 10 حالات تعدِِ على الأراضي الزراعية في الإسكندرية- صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

شن حي وسط الإسكندرية، بالتنسيق مع قوات الشرطة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 27 لإزالة البناء المخالف واسترداد أراضي الدولة.

أسفرت الحملة عن إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقريتي أبيس 7 و8، عبارة عن مباني من طابق واحد وأسوار جرى رصدها خلال المرور الميداني، بإجمالي مساحة 1520 مترًا.

وأكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة، مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف المرور الميداني للتأكد من عدم عودة التعديات مرة أخرى.

وأوضح المحافظ أن توجيهات القيادة السياسية واضحة وحاسمة في هذا الملف، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي تعديات على أملاكها أو محاولات للبناء المخالف، وأن المحافظة ملتزمة بتطبيق القانون بكل قوة حفاظًا على حقوق الدولة والأجيال القادمة.