بالصور.. الانتهاء من أعمال تطوير 3 ميادين بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

انتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور من أعمال تطوير 3 ميادين بحي أبو الريش بمدينة دمنهور، ضمن خطة محافظة البحيرة لإعادة تأهيل وتجميل الميادين العامة، وتحسين المشهد البصري، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدن والمراكز.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير الميادين، خاصة الميادين التي كانت مهمشة، وتحويلها إلى نقاط إشعاع حضاري وجمالي تُسهم في تحقيق السيولة المرورية، والقضاء على المظاهر العشوائية، بما يليق بالمواطنين ويعكس الوجه الجمالي للمحافظة.

وأوضحت الدكتورة جاكلين أن أعمال التطوير شملت ميادين: أبو الريش على الكورنيش، والميدان أمام مسجد أبو الريش، والميدان أمام مركز خدمة أبو الريش، حيث جرى تنفيذ أعمال ترميم وتشجير وتقليم الأشجار، وتنظيف وغسيل ودهان الأرصفة، إلى جانب تطوير منظومة الإنارة.

وأضافت محافظ البحيرة أن الوحدة المحلية تواصل العمل لتطوير باقي الميادين بمدينة دمنهور تباعًا، تنفيذًا لخطة تنموية متكاملة تستهدف جميع المدن والمراكز، للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة.

وأشارت محافظ البحيرة إلى أن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية افتتاح وتطوير عدد من الميادين، من أبرزها ميدان الإمام محمد عبده بمدخل المعهد الديني بدمنهور، الذي صُمم وفق معايير الهوية البصرية وزُوّد بعناصر جمالية ولوحات إرشادية مضيئة، إلى جانب ميدان شارع المصيف بمدينة إدكو، والنصب التذكاري بميدان جلال قريطم، وميدان العزيز عثمان بدمنهور.

وأكدت محافظ البحيرة أنه جارٍ العمل حاليًا لتطوير ميدان المحطة بدمنهور كأحد الميادين الحيوية المستهدفة، فضلًا عن أعمال تطوير عدد من الشوارع والميادين بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وفق جدول زمني محدد وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة.