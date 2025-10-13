توجيه عاجل من تعليم أسيوط بشأن التلاميذ الناجين من حادث التروسيكل

المنيا - جمال محمد:



انطلقت بمحافظة المنيا فعاليات حملة الفحص الطبي الشامل لطلاب المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد، ضمن خطة وزارة الصحة للكشف المبكر عن المشكلات الصحية وضمان بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

وتستهدف الحملة طلاب المراحل التعليمية الأساسية (أولى حضانة – أولى ورابعة ابتدائي – أولى إعدادي – أولى ثانوي)، وتُنفذ من خلال فرق طبية متخصصة تضم أطباء بشريين وأطباء أسنان وفنيي تمريض، موزعين على الإدارات الصحية التسع بالمحافظة.

وتركز أعمال الفحص على قياس حدة الإبصار، وفحوص النمو، والكشف العام على الطلبة، بما يسهم في الاكتشاف المبكر للأمراض وتقديم الرعاية الصحية الفورية.

وشهد اليوم الأول من الحملة فحص 7500 طالب وطالبة بمختلف مدارس المحافظة، في مؤشر على نجاح جهود مديرية الصحة بالمنيا في تطبيق خطة الدولة لتعزيز صحة الطلاب والنشء الجديد.