الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أصدر الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الإثنين، حركة تغييرات شاملة لمديري الإدارة الفرعية، لضخ دماء جديدة في المناصب القيادية وتعزيز الانضباط الدعوي والإداري.

وشملت التغييرات تعيين كل من "الشيخ علي البنا، مديرًا لإدارة أوقاف وسط، والشيخ حاتم أبو بكر، مديرًا لإدارة أوقاف غرب، والشيخ محمد محمود بلال، مديرًا لإدارة المنتزه، والشيخ إبراهيم سعد، مديرًا لإدارة الجمرك".

وتضمنت الحركة تعيين الشيخ خالد حسن، مديرًا لإدارة أوقاف العامرية ثان، والشيخ السيد محمد السيد فراج، مديرًا لإدارة شرق، والشيخ مديح سميح السعودي، مديرًا لإدارة العجمي والدخيلة.

وأوضح وكيل الوزارة، أن هذه التغييرات تأتي لتجديد الدماء وتعزيز روح العمل والعطاء، مشيدًا بما قدمه المديرون السابقون من جهود وإسهامات مشهودة في خدمة المساجد والدعوة.

وأضاف أن التغيير لا يعني إنهاء دور أحد، بل هو إعادة توزيع للأدوار وفق متطلبات المرحلة، وأن الجميع سيظل في ميدان العطاء كلٌّ في موقعه، ما دامت النية خالصة والعمل متقنًا- بحسب قوله.

وعقد وكيل وزارة الأوقاف اجتماعًا موسعًا بديوان عام المديرية مع مديري الإدارات الفرعية الجدد، لوضع خريطة عمل شاملة للمرحلة المقبلة، تتضمن المتابعة الدقيقة، وخطط ميدانية متجددة، ومواصلة دعم المبادرات الدعوية الرائدة، وعلى رأسها مبادرة "صحح مفاهيمك".

وأكد أن هذه المرحلة تمثل نقطة انطلاق جديدة في مسيرة العمل الدعوي بالإسكندرية، تُبنى على الكفاءة والانضباط والتجديد، مشددًا على أن الإمام هو ركيزة الوعي الديني.