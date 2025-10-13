بالصور- نائب محافظ أسوان يفتتح ملتقى مديري مكتبات مصر العامة

أسوان - إيهاب عمران:

افتتح المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، فعاليات الملتقى الدوري الثاني عشر لمديري مكتبات مصر العامة، بمقر مكتبة مصر العامة بأسوان، تحت شعار "مبادرات وتجارب مكتبات مصر العامة".



جاء ذلك بحضور السفير رضا الطائفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وعدد من مديري مكتبات مصر العامة من مختلف محافظات الجمهورية.

وأشار نائب المحافظ إلى أن إقامة الملتقى داخل مكتبة مصر العامة بأسوان يعكس الدور المهم الذي تؤديه المكتبة في خدمة المعرفة والثقافة والتنمية المجتمعية، مؤكداً أنها أصبحت إضافة هامة للخريطة الثقافية في "زهرة الجنوب"، كونها أكبر صرح تنويري بمكونات وعناصر على أعلى مستوى من الرقي، لتصبح بحق علامة مضيئة للمواقع الحضارية.

وأضاف نائب المحافظ أن المحافظة حريصة على الارتقاء بمكتبة مصر العامة وفق رؤية متكاملة وممنهجة، تهدف إلى تحويلها إلى منارة ثقافية ومعرفية متكاملة تسهم في نشر الوعي والثقافة، ودعم التعلم المستمر، وتشجيع الإبداع والابتكار، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 نحو بناء مجتمع يرتكز على المعرفة والتنمية المستدامة.

وأكد نائب المحافظ أن شعار الملتقى هذا العام يعكس الطموح في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتبني الأفكار المبتكرة، وتكامل الأدوار بين مكتبات مصر العامة في مختلف المحافظات، بما يضمن تطوير الخدمات الثقافية والمعلوماتية وتوسيع نطاق تأثيرها داخل المجتمع، تواكباً مع الدور الهادف لمكتبات مصر العامة كبيوت للخبرة والمعرفة ومراكز للإشعاع الفكري والثقافي، بما يسهم في بناء الإنسان المصري ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار نائب المحافظ إلى أن استضافة أسوان، عاصمة الثقافة الإفريقية، لهذا الحدث الثقافي المهم، تجسد روح التعاون والعمل الجماعي بين المؤسسات الثقافية في ربوع مصر.

وتضمنت فعاليات الافتتاح تفقد معرض للصور والدعاية الخاصة بصندوق مكافحة الإدمان، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي عن الإنجازات والأنشطة المتنوعة التي تمت على مدار العام الماضي، تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان بهذا الصرح التنويري.