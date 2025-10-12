إحالة عامل للمفتي.. تعدى على ابنته القاصر لـ 3 سنوات في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أحالت محكمة جنايات بنها (الدائرة السادسة)، عامل خردة، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بالتعدي على ابنته القاصر على مدار 3 سنوات، مستغلًا غياب والدتها عن المنزل للعمل بمركز طوخ في محافظة القليوبية.

حددت المحكمة، برئاسة المستشار ياسر بدوي إبراهيم سنجاب، جلسة اليوم الثالث من دور شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

ووفقًا لأمر الإحالة في القضية رقم 3233 لسنة 2024 كلي شمال بنها، فإن المتهم "وائل م. م."، 40 عامًا، والمقيم بقرية كفر علوان، تعدى على ابنته الطفلة "ن. و. م."، التي لم تبلغ 18 عامًا، بغير رضاها.

كشفت التحقيقات أن المتهم كان يستغل خروج زوجته للعمل، ليتسلل إلى غرفة ابنته ويعتدي عليها، مستغلًا سلطته الأبوية وضعفها وقلة حيلتها.